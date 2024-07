Cody Rhodes | L’offerta per un match contro The Rock è sempre valida staremo a vedere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024)ha consolidato il suo status di nuovo volto della WWE a WrestleMania 40, quando ha sconfitto Roman Reigns e ha conquistato l’Undisputed WWE Championship in una delle notti più memorabili della storia della federazione. Tuttavia, la sera successiva a Raw, si è trovato di fronte all’iconico cugino di Reigns, The, il quale ha dichiarato che, nonostante la sua assenza per un po’, sarebbe tornato e che la storia tra lui eera appena iniziata. Da quella volta, ci sono state ampie speculazioni su una possibile resa dei conti tra di loro. Durante una recente intervista a Insight, l’American Nightmare ha dichiarato cose interessanti a riguardo. Le sue parole “è ancora. Per quanto l’abbia insultato in passato, è stato un onore partecipare alla sua ultima apparizione.