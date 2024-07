Cividate la Cgil | Amazon vuole impedire un’assemblea sindacale L’azienda | Rinviata solo per il Prime Day

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Bergamo. “sta cercando diil legittimo svolgimento diregolarmente convocata”. Così Pierluigi Costelli della segreteria FILT-di Bergamo commenta la comunicazione appena ricevuta dalla direzione del magazzino di. Nel testo inviato per Pec,scrive: “Non siamo in grado di riscontrare positivamente la vostra comunicazione per esigenze produttive derivanti dall’aumento di volumi che si attesterà nella settimana dal 14 al 20 luglio () a seguito della campagna sconti ‘days’”. Tradotto: in merito alla vostra comunicazione di assemblea, niente da fare, c’è troppo lavoro. La convocazione di un’ora di assemblea per ciascuno dei tre turni nella giornata di domani era stata inviata dalla Filt-in anticipo, l’8 luglio scorso: “Nel CCNL è stabilito un preavviso di almeno 24 ore”, prosegue Costelli. “Non ci è mai successo di ...