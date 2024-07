Castelfidardo resta Fossi | Contento di aver firmato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Continuano le conferme in casa, neopromossa in D. Del gruppo che affronterà la nuova categoria farà ancora parte Dawit. Il difensore, classe 2004, alla sua prima esperienza in Eccellenza ha subito messo in mostra delle qualità interessanti, mostrandosi come un elemento con delle potenzialità importanti. La prossima stagione avrà la possibilità di essere protagonista anche in quarta serie. "Sonodidi nuovo con il- afferma- dato il bel gruppo che si è creato e anche la possibilità di poter giocare in una nuova categoria. Ci aspetterà una stagione difficile, dato che siamo una neopromossa, ma cercheremo di fare il meglio. Non posso che ringraziare la società e mister Giuliodori permi confermato".