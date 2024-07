Calcio Serie C Debutto in trasferta per le marchigiane

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Con l’annuncio dei calendari e l’inizio dei ritiri, prende il via ufficialmente la nuova stagione. Esordi esterni per Ascoli e Vis, rispettivamente contro Spal e Torres 16 luglio 2024 – C’era tanta attesa per l’annuncio ufficiale dei calendari dei 3 gironi diC, tra cui quello B delle nostre formazioni. Per Ascoli e Vis, ci sarà subito unesterno, su due campi da sempre abbastanza ostici. I bianconeri di mister Massimo Carrera saranno impegnati a Ferrara contro la Spal, una delle deluse dell’ultima stagione, mentre per quanto riguarda la Vis Pesaro, la squadra di Roberto Stellone debutterà a Sassari sul terreno della Torres, una delle più belle sorprese invece, dell’ultimo torneo. Due esordi difficili, che serviranno già a tastare il polso alle due