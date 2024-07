CALCIO A CINQUE Altro colpo del Prato Ufficiale Bellocci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Continua la campagna di rafforzamento dela 5 in vista della prossima stagione. Il club biancazzurro, dopo essersi assicurato gli argentini Nieto e Angeloff e gli italiani Gravina e Menichella, ha prelevato dalla Futsal Sangiovannese il centrale Alessio. Classe 2003, il nuovo acquisto è considerato uno dei più interessanti giocatori giovani toscani ed ha già avuto modo di disputare ben quattro campionati di serie B con la società del Valdarno per un totale di 75 presenze e 29 gol, dei quali 11 realizzati nell’ultima stagione che ha visto la Sangiovannese qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia di categoria. In precedenzaha giocato anche nelle giovanili di Futsal Siena, Siena Nord e Poggibonsese e nel 2019 ha partecipato con la rappresentativa toscana al Torneo delle Regioni Under 17 di cui è stato il capitano. Massimiliano Martini