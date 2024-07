Berrettini-Galan in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Matteose la vedrà contro Danielnel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città svizzera. Dopo la vittoria di routine al debutto contro il campione uscente Cachin,è atteso da un altro specialista del rosso. Si tratta del colombiano, che al primo turno ha superato Kopriva ma che sulla carta non dovrebbe impensierire Matteo. I due non si sono mai affrontati nel corso della loro carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 18 luglio, conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche unamediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).