Beatrice Luzzi non sarà opinionista del Grande Fratello | la vedremo su Rai 1 ecco in quale programma

(Di martedì 16 luglio 2024)torna in televisione: dove la? Dopo tanto parlare, finalmente la verità: l’attrice nondel. Negli ultimi tempi si era parlato della possibilità di vedereal fianco, o al posto, di Cesara Buonamici nello studio di Alfonso Signorini, ma a quanto pare noncosì: l’attrice di Vivere non farà l’e l’indiscrezione è stata diffusa da TvBlog. Nonostante tutto, comunque, tornerà a lavoro molto presto Stando alle ultime news, infatti,ha sostenuto un provino per undi Rai Uno:? Il Tale eShow di Carlo Conti! Non è la prima volta che ex concorrenti delpartecipano alla trasmissione del futuro direttore artistico del Festival di Sanremo.