Barcellona bus si ribalta vicino a galleria | incidente molto serio Almeno 17 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 –che ha dell’incredibile quello successo questa mattina in Catalogna (Spagna), tra le località di Tordera e Pineda del Mar, poco distante da. Un bus si èto nei pressi di unaed è rimasto in verticale sull’autostrada C-32. Dei 52 passeggeri a bordo – tutti dipendenti della multinazionale di abbigliamento Inditex – 3 sonoin condizione critica, 11 presentano ferite serie e 3in modo più lieve. Nessuno ha perso la vita. Stando a quanto riportato dal portale Catalan News, i servizi di soccorso sono stati chiamati verso le 9 del mattino, e nell’arco di qualche minuto 26 unità dei vigili del fuoco, 9 ambulanze e 2 elicotteri sono arrivati sul posto. Alcuni passeggeri erano incastrati all’interno del bus. L’è stato descritto come “” dal capo del servizio di traffico catalano Ramon Lamiel.