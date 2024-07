Allarme caldo settimana di fuoco Le temperature sfiorano i 38 | L’aria nordafricana è in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 – Non si attenua la morsa del. Ci aspettano quarantotto ore da bollino rosso, con picchi diche sfioreranno i trentotto gradi. L’allerta per oggi e domani rimane massima. Abbiamo chiesto a Bernardo Gozzini, direttore generale del consorzio Lamma Meteo, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e se iltorrido avrà intenzione di rallentare. PRESSPHOTO FIRENZE TURISTI EARCHIVIARE Direttore ci risiamo, perchè fa così? "Siamo in presenza di un anticiclone. L’alta pressione ha richiamatocaldache ha invaso buona parte della penisola. Precisamente dalla Tunisia e dalla Libia" Firenze come il nordafrica, ma quando la scamperemo? "Al momento All’orizzonte non si vedono miglioramenti.