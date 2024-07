Abbiamo un milionario tra noi Gratta e vinci da 3 milioni l’annuncio a sorpresa del barista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) “untra di noi”. Con queste parole il titolare del bar ha annunciato aunata record al, proprio presso la sua attività commerciale. Un premio da 3. E tra il clienti è scoppiato il delirio. Già iniziata la caccia al fortunato giocatore: ilha spiegato che si sa chi compra i tagliandi li lì. La notizia è ufficiale: la comunicazione della vittoria è arrivata al bar tramite lettera il 15 giugno. “Siamo felici per il fortunato giocatore, ma anche per noi è una grande soddisfazione”, hanno dichiarato i titolari del bar alla stampa. Al momento, il nome deltore resta sconosciuto, ma la cerchia è ristretta. La giocata vincente risale al 3 luglio, due settimane fa. “Questo non è un bar di stazione. Le persone che lo frequentano si conoscono, ma non sappiamo chi sia stato il fortunatotore”.