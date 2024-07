Ucraina il nuovo ambasciatore italiano è Carlo Formosa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’è ilrappresentante diplomaticoin. Arriva da Lisbona e subentra a Pier Francesco Zazo. Lo ha annunciato una nota della Farnesina.è nato a Roma il 28 marzo 1963 ed è laureato in Scienze politiche all’università Luiss. Nel 1992 inizia la sua carriera alla Farnesina presso la Direzione generale Affari economici, dove si occupa dei Paesi dell’Europa orientale (tra i quali l’), dell’Asia centrale e in particolare della riqualificazione dell’assistenza finanziaria dell’Italia ai Paesi resisi indipendenti dall’U. Nel 1995parte per prestare servizio prima all’ambasciata in Hanoi, in una fase caratterizzata dal rilancio della proiezione del Vietnam sulla scena regionale e internazionale, e poi a quella a Teheran, in coincidenza con la forte intensificazione delle relazioni bilaterali durante il primo mandato del presidente Khatami.