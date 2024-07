Trump a Milwaukee il discorso che unirà il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donaldè arrivato a, in Wisconsin, per la convention repubblicana che giovedì lo nominerà ufficialmente candidato alle presidenziali del prossimo novembre. Scendendo dall'aereo ha alzato il pugno, proprio come ha fatto subito dopo la sparatoria durante il comizio di Butler. Il tycoon, che è stato sottoposto ad una tac dopo il ferimento all'orecchio destro, ha fatto sapere di aver cambiato il suoper la convention dopo l'attentato: "Un'opportunità per unire il Paese" e "persino ilintero", ha anticipato in un'intervista. "Non dovrei essere qui, dovrei essere morto", ha aggiuntocommentando quando successo in Pennsylvania.