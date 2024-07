Toti la Giunta rompe gli indugi | chiesto l' intervento della Corte Costituzionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Sul caso Giovannila Regione Liguria sta valutando di rivolgersi allaper un conflitto di attribuzione così da mettere la parola fine all'ennesimo clamoroso contrasto ‘politica-magistratura'”. Così scriveva Luigi Bisignani in un articolo per Il Tempo (edizione del 30 giugno) e oggi il CorriereSera rilancia la notizia, evidenziando che “laregionaleLiguria vuole chiedere l'perché dal 7 maggio è stata privata del suo rappresentante con gli arresti domiciliari di Giovanniche, di fatto, è stato ‘interdetto' dalla sua carica di Governatore nonostante la legge non lo consenta durante le indagini preliminari”. Negli scorsi giorni anche il tribunale del Riesame ha detto no alla revoca degli arresti domiciliari e ora la cartaConsulta è tornata ad essere discussa tra gli assessori liguri.