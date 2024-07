Stranger Things S5 | uno sguardo dal dietro le quinte dello show

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 15 luglio 2024) La quinta stagione diè attualmente in via di produzione, e Netflix ha voluto offrire ai fan un piccolo omaggio. Nella giornata odierna, infatti, lo streamer ha diffuso in rete un breve video dalledella quinta stagione, introducendo tra l’altro i nuovi membri del cast, ovvero Nell Fisher (Bookworm, Choose Love), Jake Connelly e Alex Breaux (Joe Pickett, Waco: The Aftermath). Tra le altre cose, il video dallediS5 conferma che la produzione è arrivata delle riprese, proprio come confermato dal co-creatore “Ross Duffer” via social lo scorso 3 luglio. View this post on Instagram A post shared by Ross Duffer (@rossduffer): serie, cast, trama.