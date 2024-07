Sport e adrenalina Acrobazie sulla tavola Skatepark ’tricolore’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Competizione e divertimento,e tanto. Nonostante il grande caldo, lodel viale Roma nel weekend si è riempito di atleti, appassionati e semplici curiosi per il Campionato Italiano di Skateboard Park, l’atteso evento che ha portato i migliori skaters da tutto il Paese per una due giorni die trick. In un impianto all’avanguardia, giovanissimi atleti si sono sfidati per riuscire a portare a casa il primo premio, oltre che, nel caso della categoria Open (riservata ai nati fino al 2016), per guadagnarsi l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia ai Mondiali di Skateboard 2024 durante i World Skate Games che si terranno a Roma dal 6 al 22 settembre. "L’impianto di Massa – ha spiegato Marco Morigi, commissario della Federazione italianarotellistici, che ha organizzato l’evento assieme all’associazione Massa Skate Club – è un impianto moderno e perfetto per ospitare competizioni di caratura nazionale sia per quanto riguarda le strutture sia per le altezze e i livelli.