Si svela il canale in via Riva Reno a Bologna | inizio dei lavori e dettagli del progetto

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Sono iniziati alle 9.30 idi scopertura del nuovo tratto diin via, all'altezza della rotonda Tarozzi del Palasport. Questo pezzo di, che va dall'incrocio con via Brugnoli all'incrocio della rotonda del Paladozza, sarà l'unico visibile a cittadini e turisti, coperto con un plexiglas e contornato da un nuovo arredo urbano a fine. Il resto della via, anche il tratto fino a via San Felice, sarà riqualificato per il passaggio della linea rossa del Tram e non avrà ila vista. Questa fase nuova deidurerà per alcuni mesi. Nessun rappresentante dell'amministrazione presente all'avvio di questa nuova fase. Contestualmente, è in via di chiusura stamattina la parte iniziale di via Ugo Bassi, fino all'incrocio con via Nazario Sauro.