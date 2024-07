Roma | Mathew Ryan sbarca nella Capitale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Archiviato il giorno libero concesso da Daniele De Rossi, laha ripreso la sua preparazione a Trigoria. La seconda settimana di ritiro darà modo al tecnico giallorosso di riabbracciare anche alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il primo a rientrareè stato Nicola Zalewski; l’esterno polacco avrebbe dovuto unirsi al gruppo martedì ma ha scelto di rientrare in anticipo per mettersi a disposizione della squadra. Nel frattempo la società giallorossa si prepara ad accogliere quello che sarà il vice di Mile Svilar:, dopo essersi svincolato dall’Az Alkmaar, èto. Nel corso della settimana, il portiere 32enne svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con i giallorossi.