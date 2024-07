Qatar sponsor e finanziatore del terrorismo Bufera sul figlio di Netanyahu | l' attacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildel primo ministro israeliano Benjamin, Yair, ha attaccato duramente ildurante una conferenza in una chiesa vicino a Miami affermando che in«sono i maggioristatali e finanziatori deldopo l'Iran». È quanto scrive il giornalista di ‘Axios' e di ‘Walla' Barak Ravid, in un post in cui pubblica il video deldel premier israeliano. L'di Yairalarriva in un momento in cui Doha agisce come mediatore tra Israele e Hamas per quanto riguarda l'accordo sugli ostaggi di Gaza e sul cessate il fuoco. Yair, che vive a Miami da più di un anno, scrive ancora Ravid «sostiene idee di destra radicale e usa i suoi account sui social media per attaccare i rivali politici di suo padre, i funzionari pubblici e i capi dei servizi di sicurezza israeliani».