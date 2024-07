Proteste dei Contribuenti per gli Avvisi Fiscali Post-Termine

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - L'Agenzia delle Entrate (AdE) continua a notificaredi accertamento per l'anno 2017 oltre ildel 31 dicembre 2023, utilizzando la sospensione di 85 giorni prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge n.18/2020 ('Cura Italia'). Tale sospensione era stata introdotta per l'emergenza Covid, ma moltisegnalano che questa prassi disattende l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 della Direzione centrale di Roma. Questo documento aveva invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da concludere i procedimenti impositivi entro i termini 'ordinari' di decadenza. La Questione della Proroga Covid L'applicabilità della proroga introdotta dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 ai termini di decadenza per la notifica deglidi accertamento tributari è oggetto di dibattito.