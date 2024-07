Prende il bouquet e lo lancia in piscina | il gesto di Edoardo Tavassi al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Controcorrente. Così potrebbero essere definite le nozze dei due ex gieffini,, tenutesi a Forte dei Marmi lo scorso sabato, 13 luglio. Dalla scelta della location, in Versilia (ma ilera inizialmente programmato in Campania), dove si sono conosciuti i genitori di lui, ai cambi look di lei, che non si è limitata solo all’outfit, ma ha cambiato anche hairstyle nel corso dei festeggiamenti. Controcorrente è stato anche il lancio del, a cui la sposa ha voluto partecipassero gli uomini, e non le donne, come accade solitamente. A recuperare il mazzo floreale è stato, ex concorrente a L’Isola dei Famosi, che, colmo di entusiasmo, lo ha scaraventato con foga in. Il tutto è stato ripreso e poi postato dalla sorella di, Micol, fidanzata dello stesso