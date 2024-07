Per l’iPhone è allarme mondiale | ecco i modelli che sono più a rischio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’attenzione degli esperti di privacy e sicurezza si è concentrata sui possessori di alcunidi iPhone che potrebbero essere vulnerabili a gravi rischi informatici E’ scattato l’in ben 98 paesi nel mondo per quanto riguarda la sicurezza dei dati informatici e personali di alcunidel popolare smartphone marchiato Apple. E questo riguarda la concreta possibilità che, soprattutto nipiù in avanti con gli anni, non siano più in grado di ricevere gli aggiornamenti gratuiti che la stessa casa di Cupertino mette a disposizione dei propri device, e quindi nion essere così più protetti contro eventuali attacchi hacker.sicurezza per i device della Apple – Cityrumors.it – Ansa foto iPhone è una linea di smartphone progettati e prodotti da Apple che utilizzano il sistema operativo mobile proprietario iOS.