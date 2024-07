Olimpiadi di Parigi | la carica record dei 400 azzurri e le speranze di medaglia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra undici giorni la fiaccola olimpica sarà accesa ae partiranno le, l’evento sportivo più atteso, che arriva stavolta tre anni dopo Tokyo( previste nel 2020, furono posticipate per il covid). Perè la spedizione più numerosa di sempre. Il gruppo azzurro che si dirige verso la capitale francese è composto infatti da 403 atleti, di cui 209 uomini e 194 donne, per prendere parte alla prossima edizione dei Giochi in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese. Presenti in 34 discipline sportive Saremo presenti in ben 34 discipline sportive con l’obiettivo di superare le 40 medaglie di Tokyo(10 ori, 1o argenti e venti bronzi). Atletica leggera, scherma, tennis, nuoto, canottaggio, arti marziali sono le discipline in cui possiamo ambire alla vittoria ma potrebbero arrivare tante altre sorprese.