Nocera aumentano i posti di controllo per garantire la sicurezza in città

(Di lunedì 15 luglio 2024) Continua l’attività didella Poizia di Stato nel Comune diin occasione della Movida del weekend. Sono stati effettuati numerosi controlli durante la serata di sabato lungo le vie dellaad alta presenza di veicoli in transito, nonché nelle zone pedonali del centro frequentate da molte persone. In particolare, un uomo è stato denunciato dagli Agenti del Commissariato di P.S. diInferiore per possesso di arma impropria (un coltello da cucina). Durante i controlli su strada, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha controllato i documenti ad alcuni giovani e uno di essi è stato trovato in possesso di stupefacenti ed è stato quindi segnalato alla Prefettura. La droga, consistente in alcune dosi di hashish, è stata sequestrata.