Nail art | come decorare le unghie le tendenze principali di luglio 2024

(Di lunedì 15 luglio 2024) Entrando nel clou dell’estate, le giornate si allungano e i colori della stagione esplodono in tutta la loro vivacità. Anche ledellaart riflettono l’energia dell’atmosfera circostante con tonalità accese e brillanti, perfettamente in linea con il periodo. Parallelamente ci sono anche grandi classici intramontabili, più sobri e adatti a ogni occasione. TikTok, Instagram e altre piattaforme social offrono molte idee e mostrano i trend più gettonati dalla Gen Z, validi comunque anche per altri target. Fluo Nella manicure del mese dipredominano tinte unite decise e vitaminichearancio, giallo, blu cielo, rosa e verde lime. Per chi vuole osare durante le vacanze, le stesse nuance possono essere declinate in versione fluo, aggiungendo un tocco di audacia: rosa shocking, verde acido, blu elettrico e arancione mandarino.