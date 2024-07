Morto a 29 anni l' avvocato-artista Davide Patacchiola Fatale un incidente a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Spezia, 15 luglio 2024 - Il suo nome è ancora ricordato alla Spezia e qualcuno appena saputo della tragedia ha ricercato nelle vecchie fotografie di classe ritrovandolo nel gruppo. Ma è stato un lampo segnato dal velo della tristezza. Per qualche anno, 29vittima di unstradale avvenuto a, infatti ha frequentato le scuole elementari a Spezia. Era uno dei figli di un sottufficiale della Marina Militare in servizio a Spezia.è nato in città ed è rimasto fino alla conclusione dei cinquedella primaria per poi salutare gli amici e compagni di classe e trasferirsi insieme ai genitori e alla sorellina più piccola a Pedaso in Provincia di Fermo nelle Marche. L’altra sera è accaduta la tragedia che lo ha visto purtroppo protagonista a