Maxi sequestro di orologi e gioielli irregolari in un grande magazzino del Lodigiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lodi, 15 luglio 2024 – La finanza scopre 18.430 orecchini, bracciali, anelli, collane ed“non conformi agli standard di sicurezza”, scatta ilamministrativo. Il mercato delle griffe false fatte in casa: 67enne nei guai, sequestrata merce per 20mila euro Il blitz è stato messo a segno dalla guardia di finanza di Lodi che ha ispezionato undella provincia. Dopo gli accertamenti è scattato undi 18.430 prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. In particolare sono stati scoperti, esposti in vendita e disposti ordinatamente su appositi scaffali, 18.430 beni risultati non sicuri, costituiti prevalentemente da orecchini, bracciali, anelli, collane ed