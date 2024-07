Mattarella | Immani sofferenze della popolazione palestinese

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) ROMA – “Per quanto riguarda il Medio Oriente, Brasile e Italia condividono la condanna degli orribili attentati perpetrati da Hamas il 7 ottobre. Anche l’Italia e’ fortemente preoccupata dallepatite dallacivile di Gaza, che conta un inaccettabile numero di vittime, anche tra donne e bambini. I nostri paesi sostengono la soluzione ‘a due Stati’, l’unica in grado di dischiudere una sostenibile prospettiva di pace tanto per i cittadini di Israele quanto per il popolo”. E’ quanto ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, dopo il colloquio con il presidente brasiliano Ina’cio Lula. L'articolo: “” L'Opinionista. .