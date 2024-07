La ragazza del Mare | intervista la regista Joachim Rønning

Leggi tutta la notizia su cinefilos

La donna del mare, l'incredibile storia vera di Trudy Ederle, la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. La protagonista è interpretata da Daisy Ridley che per l'occasione si è allenata a nuotare in mare aperto. Il film Disney La donna del mare (leggi la recensione), la straordinaria storia vera di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica, sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 19 luglio. Il film, uscito nelle sale statunitensi e inglesi il 31 maggio 2024, è stato accolto calorosamente dalla critica, così come l'interpretazione di Daisy Ridley.