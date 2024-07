Italia-Norvegia Europei U19 | formazioni ufficiali! C’è un baby Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)a Belfast a partire dalle 16.30, primo match degliU19. Mister Corradi ha scelto il suo primo undici del torneo, presente un giocatore dell’, prima partita degliU19. La nazionale di Bernardo Corradi sono i detentori del titolo e vogliono difenderlo a tutti i costi. La Nazionale Under 19 gioca con la, prima avversaria in un girone che la opporrà anche ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord e all’Ucraina. Dopo l’esordio di oggi, gli azzurrini scenderanno poi in campo giovedì 18 contro l’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Le prime due del girone passano il turno. Qualificandosi sia alle semifinali (previste giovedì 25 luglio), sia al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025, mentre le terze saranno attese da uno spareggio per determinare la quinta squadra europea qualificata alla prossima rassegna iridata.