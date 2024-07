Italia ancora il suicidio di un detenuto in carcere | 56 dall’inizio dell’anno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un uomo di 37 anni si è tolto la vita nella notte nella Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia.per spaccio di droga, è stato trovato impiccato con un lenzuolo. I soccorsi sono stati inutili.Leggi anche: Trieste, rivolta in: scontri, urla e incendi per il sovraffollamento Con questo tragico evento, il numero di suicidi nelle carcerinesale a 56. “A questi si aggiungono i sei agenti di Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Siamo di fronte a una strage irrefrenabile”, ha dichiarato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. Situazione insostenibile La situazione nelle carcerine è drammatica. Oltre 14.500 detenuti in più rispetto alla capienza massima, mancano 18.