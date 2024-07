Iran Sharifeh Mohammadi non ha mai impugnato armi ma rischia l’impiccagione per ribellione armata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Venerdì 12 luglio, trascorsi 3000 giorni dall’arresto di Ahmadreza Djajali, scongiurata per il momento l’esecuzione del rapper Toomaj Salehi, c’è una nuova agghiacciante storia di pena di morte che arriva dall’. Il 4 luglio, alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali, la sindacalista indipendenteè stata condannata a morte dal tribunale rivoluzionario della città di Rasht per il reato di “baghy”,, secondo l’articolo 187 del codice penale islamico., 45 anni, esponente del Comitato di coordinamento per l’aiuto alla formazione dei sindacati in, nata a Mianah – nella provincia dell’Azerbaigian orientale – e poi trasferitasi a Rasht, non ha mai preso un’arma in mano in vita sua madi essere punita nel modo più atroce solo per aver difeso i diritti dei lavoratori.