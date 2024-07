Inchiesta Dolce Vita | Gianluca Festa si avvale della facoltà di non rispondere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex fascia tricolore, di Avellino, recentemente raggiunto da una seconda ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari firmata dal gip Giulio Argenio, avrebbe dovuto svolgere questa mattina l’interrogatorio di garanzia. Il suo legale, l’avvocato Luigi Petrillo, ha comunicato quanto segue: “Nonostante il mio assistito avvertisse forte la necessità di spiegare da subito il contesto nel quale sembrano avvenute le conversazioni poste a base dell’ordinanza cautelare, ho condiviso con lui la scelta dirsidi non. Al netto del fatto che molte delle captazioni su cui vanno esercitandosi in questi giorni insospettabili maitres à penser, appaiono ad un primo ascolto tutt’altro che chiare, ragione per la quale stiamo svolgendo verifiche di natura tecnica, incompatibili con i ristretti tempi dell’interrogatorio di garanzia, non avrebbe avuto alcun sensodelle intercettazioni, unica fonte di prova addotta dagli inquirenti,cui legittimità dubitiamo e su cui si pronuncerà la Corte di Cassazione il prossimo 18.