Grave dopo il tuffo da venti metri | tremendo l’impatto con l’acqua alle Cascate del Golfarone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Reggio Emilia, 15 luglio 2024 – Si tuffa da 20di altezza: gravissimo ragazzoquattrenne di Reggio Emilia. Grande paura, ieri nel primo pomeriggio,del, nel territorio del comune di Villa Minozzo. La chiamata ai soccorsi è scattata attorno15.30. Il ragazzo si è tuffato dall’alto, cadendo per circa unana di. Violentissimocon. Ha riportato diversi traumi, al rachide cervicale e a una gamba. Sul luogo, che era molto affollato nella calda giornata di sole, sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna, con loro anche due medici: il ragazzo è stato stabilizzato ma per l’evacuazione si è scelto di ingaggiare EliPavullo in modo da poter procedere più velocemente al trasporto del paziente verso l’ospedale.