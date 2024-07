Festa di compleanno finisce nel sangue | 4 morti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Durante una semplicedisi è consumata la tragedia: un uomo ha sparato contro la folla uccidendo 4 persone Doveva essere una semplicedia Espinasse-Vozelle nel dipartimento dell’Allier, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Le persone si erano riunite in un locale per fare i propri auguri alla festeggiata e concedersi una serata di gioia e divertimento. Erano presenti una ventina di invitati e tra musica, cibo e bevande stavano cantando e ballando a ritmo. Un volume forse troppo elevato, la follia di una persona. Non è chiaro che cosa abbiamo portato pochi minuti dopo all’imponderabile. Un uomo, armato di pistola, si è presentato intorno alle 21.30 nella strada situata davanti all’abitazione e ha aperto il fuoco contro i partecipanti.