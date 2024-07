Dall’assemblea Anbi il Consorzio rilancia | dal paradosso Montedoglio a un piano per il comprensorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Una nuova cultura dell'acqua per proteggere il territorio dagli ormai frequenti fenomeni climatici estremi e per garantire la risorsa a una agricoltura moderna che punta a qualità e sviluppo. Dall'assemblea nazionale di(associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione), che si è tenuta a Roma con l'intervento di rappresentanti del governo, delle istituzioni, dell'economia, dell'università e della ricerca, è questo il messaggio lanciato daldi bonifica 2 Alto Valdarno. Il palcoscenico di grande rilievo è lo stesso di un anno prima, quando, nel luglio 2023, la Presidente Serena Stefani lanciò un appello urgente: “Risolviamo il caso”, evidenziandone il: “in un paese provato dalla siccità e in un’area a forte vocazione agricola, si trova la diga più importante del Centro Italia, capace di stoccare grandi quantitativi di acqua che restano inutilizzabili”.