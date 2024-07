Cucinare in tv cosa sta cambiando?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il mondo del cibo è entrato a far parte del palinsesto televisivo italiano nel lontano 1957, con un programma gastronomico di Mario Soldati (scrittore, giornalista, gastronomo e conduttore) intitolato “Viaggio nella valle del Po. Alla ricerca dei cibi genuini”, dodici puntate in cui si raccontava, ogni sera prima del telegiornale, la storia di un prodotto alimentare, di un luogo o di un personaggio della valle del Po. Da allora i programmi di cucina si sono moltiplicati, facendo leva soprattutto sugli aspetti romantici e affascinanti del cibo e subendo un vero e proprio boom negli anni Novanta con l’esordio de “La prova del cuoco”, condotto da Antonella Clerici su Rai1, e la creazione da parte del Gambero Rosso del primo canale monotematico rivolto al cibo (all’epoca trasmesso su RaiSat, poi passato sulla piattaforma Sky), a cui nel 2017 ha fatto seguito lo sbarco in Italia di Food Network (lanciato nel 1993 negli Stati Uniti, dove rappresentava uno dei canali via cavo più seguiti).