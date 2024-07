Criscitiello | Inzaghi vinto senza sceneggiate come altri! Ora stia attento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)contrapponeadallenatori della scorsa Serie A, e il riferimento è a uno in particolare, nell’evidenziare quanto fatto con l’Inter. Il giornalista, dal suo editoriale per Sportitalia, avverte però anche il tecnico campione in carica per il nuovo campionato. LA VITTORIA – Simonevenerdì ha rinnovato con l’Inter, a quasi tre mesi dal trionfo nel derby. Michelelo esalta: “Hacontro tutto e tutti. Ha rinnovato a furor di popolo ed è passato da incapace perdente a salvatore della Patria. È il calcio. Legge scritta che vale anche per. Rinnovo guadagnato sul campo quando solo un anno fa era messo alla gogna mediatica da tutti. La Curva Nord faceva i comunicati stampa e tutti chiedevano la sua testa.