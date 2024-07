Caro libri per il liceo quasi 700 euro di spesa per figlio | cresce il mercato dell’usato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bergamo. Nel 2023 si attestava a700l’esborso medio delle famiglie italiane per dotare il propriodeidi testo per iniziare il. Una cifra che diminuiva di un paio di centinaia dinel caso di ragazzi all’inizio del loro percorso nelle scuole medie (488). Numeri in aumento rispetto all’anno precedente (il 2022) con un incremento del 2% per le scuole superiori e del 10% per le medie. Sono cifre, quelle comunicate lo scorso anno da Federconsumatori, che pesano sul portafoglio delle famiglie bergamasche e che forse giustificano in parte la crescita esponenziale avvenuta nel, che anche a Bergamo sta registrando numeri record, con un aumento che negli ultimi dieci anni ha sfondato la doppia cifra.