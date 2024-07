Calciomercato Serie A | le ultime Milan-Morata tutto fatto il Parma annuncia Suzuki

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)o, 15 luglio 2024 - Ora è ufficiale: dopo la vittoria di Euro 2024 con la Spagna, Alvaroè pronto a lasciare Madrid pero. Ilha informato l'Atletico che pagherà la clausola da 13 milioni di euro e il giocatore ha già detto sì a un contratto quadriennale da 5,5 milioni a stagione. L'annuncio ufficiale è previsto nei prossimi giorni e tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche. Chi haun bel colpo in entrata è anche ilche ha preso Zion. Il portiere giapponese arriva a titolo definitivo dal Sint-Truidense firmando un contratto fino al 2029. Adre l'arrivo dell'estremo difensore è stato presidente Kyle Kraus che ha postato un "indizio" sul suo arrivo.