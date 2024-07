Binaghi | Sinner-Berrettini tragedia sportiva non l’ho guardata Alle Olimpiadi per vincere tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Andiamo a Parigi perquello che c’è da, anche se nel tennis lenon rappresentano l’obiettivo più importante. Ci sono ancora gli US Open, le Atp Finals e le Wta Finals, oltre alla Coppa Davis e alla Billie Jean King Cup: la stagione è ancora lunga, ma andiamo a Parigi per sfatare questo tabù, visto che il tennis italiano, nell’era moderna, non ha ancora vinto una medaglia“. Queste le parole del presidente della Fitp, Angelo, nel corso di un intervento a La Politica nel pallone su Radio Rai Gr Parlamento. Il numero uno della federtennis ha poi aggiunto: “Tenendo conto delle classifiche individuali e delle vittorie di squadra, siamo la Nazione più forte del mondo nel tennis, anche perché abbiamo una generazione di talenti tra i 20 e i 23 anni che ci dà prospettive che altre nazioni non hanno“.