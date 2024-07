Bilancio di Sostenibilità 2023 | risultati e obiettivi del leader italiano della trasformazione digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Engineering,nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni, ha recentemente pubblicato il suodi, sottoponendolo per il terzo anno consecutivo a revisione da parte di Deloitte. Il documento, redatto secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative), evidenzia i progressi del Gruppo negli ambiti Environmental, Social e Governance (ESG). PrincipaliESG delAmbiente Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 legate ai consumi elettrici Diminuzione del 7% delle emissioni dirette di Scopo 1 Calo del 5% dei consumi energetici del Data Center di Pont-Saint-Martin Sociale e Governance OttenimentoCertificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022) per la Capogruppo Erogazione di oltre 260.