Biden | Il vice di Trump è pro-ricchi

(Di lunedì 15 luglio 2024) 22.05 Joeha attaccato la decisione di Donalddi avere scelto J.D Vance come, definendolo "pro-". In un post su X ha detto "vogliono tagliare le tasse ai più benestanti". Poco prima aveva ordinato la protezione del Secret Serper il candidato indipendente Robert Kennedy Junior. Lo ha riferito, in un briefing della Casa Bianca, il segretario per la Sicurezza nazionale americana Alejandro Mayorkas che ha anche ribadito la piena fiducia dinella direttrice Kimberly Cheatle.