Beach volley arbitri protagonisti Dalila Villano primo fischietto della finale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arrivano ancora grandi notizie dalche continua a mettere in mostra alcune eccellenze del Cuore Verde d’Italia sempre troppo poco valorizzate. A spiccare su tutti è stata la qualità del settore arbitrale umbro. Nella tappa che assegnava la coppa Italia organizzata dalla Fipav sulla spiaggia del litorale Adriatico di Montesilvano si è messa nuovamente in luce, arbitro ternano che ha ottenuto la designazione difemminile che ha assegnato il titolo. Per la trentaduenne si tratta di una conferma del suo percorso di crescita che è costante ed inarrestabile da ormai diversi anni. Un risultato che è un premio al buon lavoro svolto nella tre giorni abruzzese nella quale sono state riconosciute le sue ottime doti di direzione di gara.