Attentato Trump un agente ha provato a fermare il cecchino

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – Undi polizia haThomas Matthew Crooks, ilche ha ferito Donald, ma non c’è riuscito. Il ventenne ha aperto il fuoco durante il comizio dell’ex presidente a Butler, in Pennsylvania, sparando dal tetto di un edificio distante 150 km dal palco di. Michael Slupe, sceriffo della contea di Butler, alla Cnn ha descritto il tentativo di intervento di undi polizia. Le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione relativa ad una persona sospetta all’esterno del perimetro di sicurezza: inizialmente, nessuna informazione sul possesso di un’arma. Gli agenti hanno individuato una persona sul tetto di un edificio. Un poliziotto ha aiutato un altroad arrampicarsi per controllare la situazione.