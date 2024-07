Attentato a Trump Marco Giusti | Stesse scene nella serie tv ‘The Boys'

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – L’a Donald“fa pensare allatv americana’, in particolare alla scena di un massacro di massa, a opera di Homelander, chiamato il Patriotaversione italiana, un pazzo assassino interpretato da Antony Starr. Nell’immagine campeggia una grande bandiera americana, macchiata di rosso sangue, da sempre sfondo dell’immaginario criminale e politico americano con tutte le implicazioni folli che questo dà”. A parlare è, critico cinematografico, saggista, autore televisivo e regista, che – all’Adnkronos – sottolinea quanto la realtà sia sempre più simile a quella cinematografica: “in quella scena della quarta stagione della, quella elettorale, la morte che avviene davanti allo schermo assomiglia tantissimo a quanto accaduto a Butler durante il comizio di Donalde dà l’idea che in America si può essere uccisi esattamente come in un film”.