Attentato a Trump il discorso alla nazione di Biden | Le decisioni si prendono nelle urne con il voto e non con le pallottole

(Di lunedì 15 luglio 2024) “L’a Donaldimpone a tutti noi un passo indietro”. Il presidente Usa Joein undopo l’attacco all’ex presidente e candidato repubblicano in Pennsylvania ha ribadito il concetto già espresso poco dopo il ferimento di. “Non siamo nemici, siamo tutti americani. La violenza politica non può essere normalizzata“ha proseguito. “Ribadisco che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia”. L’inquilino della Casa Binaca, che ha chiamato l’avversario dopo il tentato omicidio di Thomas Crooks che è costato la vita a un uomo, ha sottolineato che “lesi, con il, e non con le“.