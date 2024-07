ATP Amburgo 2024 risultati 15 luglio | agli ottavi Cerundolo e Djere eliminati Bergs e Popyrin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) In attesa della conclusione del match dell’azzurro Matteo Arnaldi contro l’iberico Pedro Martinez, vanno in archivio gli altri sei incontri della prima giornata dell’ATP 500 di: sulla terra battuta outdoor dell’Hamburg Open, in casa Italia arriva la vittoria di Flavio Cobolli. L’azzurro, infatti, piega la resistenza del padrone di casa teutonico Daniel Altmaier, battuto per 6-4 6-7 (8) 6-3, mentre il derby argentino premia il numero 4 del seeding, Francisco Cerúndolo, che batte il lucky loser Francisco Comesaña per 7-5 6-4 ed affronterà la wild card tedesca Maximilian Marterer, che batte il sudcoreano Soonwoo Kwon per 6-4 6-7 (6) 7-5. Il qualificato transalpino Ugo Blanchet rimonta ed elimina l’australiano Alexeiper 4-6 7-6 (6) 6-2, mentre il kazako Alexander Shevchenko regola la wild card teutonica Rudolf Molleker per 6-4 4-6 6-4, infine il serbo Lasloelimina il belga Zizouper 6-3 7-6 (4).