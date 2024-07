Atletica week end di prove generali per gli azzurri in vista di Parigi! Spiccano Simonelli Desalu e Coiro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una domenica di conferme con qualche punto interrogativo, dopo un venerdì di sorrisi per l’italiana che si avvicina a. Passo indietro per Marcell Jacobs che si è sottoposto ad un test particolare a Rieti disputando batterie, semifinale e finale con più o meno le stesse tempistiche di. Il campione olimpico si è risparmiato nei primi due turni e poi ha vinto la finale con un 10”08 che non può soddisfarlo fino in fondo ma il 9”93 di qualche settimana fa resta ed è la base da cui partire nella gara olimpica. Il test andava fatto e alla fine da questa due giorni lo staff tecnico di Jacobs trarrà le giuste conclusioni. Lampi di velocità sono arrivati da Chaux de Fonds in Svizzera, dove ha brillato soprattutto il campione olimpico Faustoche ha ottenuto, sfruttando anche l’altura, il personale con uno splendido 20”08 che fa ben sperare per l’avventura olimpica, dopo due stagioni in cui l’azzurro non è riuscito ad essere brillante anche a causa di qualche infortunio di troppo.