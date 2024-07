Alcaraz su Sinner | Jannik il più costante merita di essere numero 1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Carlosè di nuovo il re di Wimbledon, con il quarto Slam in bacheca nella sua ancora giovanissima carriera. Eppure, il tennista spagnolo è ancora terzo nel ranking alle spalle die Novak Djokovic. Proprio a proposito dell’azzurro ha speso parole d’elogio in un’intervista a Onda Regional de Murcia. “Lui è il più– spiega -, ha vinto uno Slam e diversi Masters 1000, ad esclusione di Wimbledon arriva come minimo sempre in semifinale. Penso che meriti dilì. Vedremo a fine se sarò più in alto”. “Adesso avrò qualche giorno di riposo a Murcia, penso dire una pausa per ricaricare le batterie – prosegue lo spagnolo – ma tra 2-3 giorni dovrò tornare sulla terra per preparare Parigi. Sono molto emozionato all’idea, spero di vincere un oro in singolo e in doppio (dove farà coppia con Rafa Nadal, ndr”.