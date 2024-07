Achille Costacurta bufera social sul figlio di Billy e Martina Colombari | foto su Instagram di strane polveri pacchi di soldi e insulti alla madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024), ildell’ex calciatoree di, è al centro di una furiosaa causa di alcune storie apparse sul suo profiloe poi cancellate frettolosamente. Una misteriosa polvere rosa, mazzette die un passaporto con il suo nome, sono tra le cose che compaiono nelle, accompagnate da parole offensive nei confronti della. Il rappresentante della coppia vip , raggiunto da Fanpage, preferisce non commentare.Leggi anche:portato via dagli agenti nella notte: cosa avrebbe fatto, accusato di gravi reati Poche ore fa, dunque, sul profilodisono stati postati dei contenuti che stanno provocando un putiferio. Unaad esempio mostra una sostanza rosa non meglio identificata, accompagnata da questo scioccante commento: “Quando sei con, puoi spostarne quanta ne vuoi”.